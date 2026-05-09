Збірна України з хокею вперше за 20 років повернулася до еліти чемпіонату світу

Збірна України повернулася в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Чоловіча збірна України з хокею вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу, посівши друге місце в групі А Дивізіону I.

Це стало можливим після нічиєї Польщі та Литви (1:1) в основний час матчу останнього туру. У підсумку литовці ще й вирвали перемогу в овертаймі, тож поляки, попри статус фаворитів поєдинку, не змогли наздогнати українську команду в турнірній таблиці.

На цьогорічному чемпіонаті світу підопічні Дмитра Христича у стартовому турі програли Польщі (2:3), однак потім перемогли Литву (2:1) та Францію (3:2), програли по булітах Казахстану (4:5) та здолали Японію (3:1).

Нагадаємо, останній раз Україна грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році. Тоді «синьо-жовті» зайняли останнє 16 місце.

Загалом на найвищому рівні ЧС з хокею Україна провела 9 сезонів (1999-2007 роки). Найкращим результатом збірної було 9 місце на ЧС-2002.

