Сборная Украины по хоккею впервые за 20 лет вернулась в элиту чемпионата мира

Сборная Украины вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.

Фото: ФХУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужская сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира, заняв второе место в группе А Дивизиона I.

Это стало возможным после ничьей Польши и Литвы (1:1) в основное время матча последнего тура. В итоге литовцы еще и вырвали победу в овертайме, поэтому поляки, несмотря на статус фаворитов поединка, не смогли догнать украинскую команду в турнирной таблице.

На нынешнем чемпионате мира подопечные Дмитрия Христича в стартовом туре проиграли Польше (2:3), однако затем победили Литву (2:1) и Францию (3:2), проиграли по буллитам Казахстану (4:5) и одолели Японию (3:1).

Напомним, в последний раз Украина играла в элитном дивизионе чемпионата мира в 2007 году. Тогда «сине-желтые» заняли последнее 16-е место.

Всего на высшем уровне чемпионатов мира по хоккею Украина провела 9 сезонов (1999–2007 годы). Лучшим результатом сборной было 9-е место на ЧМ-2002.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.