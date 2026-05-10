Еліна Світоліна розгромила американку і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000

Українська тенісистка у двох сетах здолала американку Гейлі Баптіст.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000, що проходить у столиці Італії Римі.

У 1/32 фіналу українська тенісистка у двох сетах здолала американку Гейлі Баптіст. Першу партію українка закінчила розгромною перемогою з рахунком 6:1, програвши лише один гейм на старті поєдинку.

У другому сеті Світоліна теж зробила ранній брейк. І хоча на цей раз Баптіст майже уникнула розгрому, українська тенісистка довершила партію перемогою.

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця протистояння американки Медісон Кіз та чешки Ніколи Бартункової.

WTA 1000. Рим, третє коло

Еліна Світоліна (Україна, 7) — Гейлі Баптіст (США, 32) 2:0 (6:1, 6:2)

Зазначимо, Світоліна втретє поспіль вийшла у четверте коло на турнірі WTA 1000 у Римі. Торік на цьому турнірі вона дійшла до чвертьфіналу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.