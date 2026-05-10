Элина Свитолина разгромила американку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000

14:47, 10 мая 2026
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла американку Гейли Баптист.
Элина Свитолина разгромила американку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000, который проходит в столице Италии Риме.

В 1/32 финала украинская теннисистка в двух сетах обыграла американку Гейли Баптист. Первую партию украинка завершила разгромной победой со счетом 6:1, проиграв лишь один гейм на старте поединка.

Во втором сете Свитолина также сделала ранний брейк. И хотя на этот раз Баптист почти избежала разгрома, украинская теннисистка довела партию до победы.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница противостояния американки Мэдисон Киз и чешки Николы Бартунковой.

WTA 1000. Рим, третий круг

Элина Свитолина (Украина, 7) — Гейли Баптист (США, 32) 2:0 (6:1, 6:2)

Отметим, Свитолина третий раз подряд вышла в четвертый круг на турнире WTA 1000 в Риме. В прошлом году на этом турнире она дошла до четвертьфинала.

