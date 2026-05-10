  1. Суспільство

З України до Канади: «закордонний паспорт» для подорожі оформили папузі Ара

23:00, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Папуга офіційно став «міжнародним мандрівником» після оформлення документів на виїзд.
З України до Канади: «закордонний паспорт» для подорожі оформили папузі Ара
Фото: Держпродспоживслужба
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні оформили дозвільні документи для виїзду до Канади папуги породи Ара зеленокрилий.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спеціалісти провели оформлення міжнародних ветеринарних документів для птаха, який подорожуватиме разом із власником у рамках некомерційного переміщення домашніх тварин.

Перед перетином державного кордону фахівці перевірили ветеринарні документи, ідентифікацію папуги, а також відповідність ветеринарно-санітарним вимогам Канади.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що для міжнародного перевезення домашніх птахів необхідно мати ветеринарні документи, міжнародний ветеринарний сертифікат та підтвердження стану здоров’я тварини і проведених ветеринарних заходів.

Також власникам радять заздалегідь ознайомлюватися з правилами ввезення тварин у країну призначення, оскільки різні держави можуть встановлювати додаткові вимоги, зокрема щодо карантину, лабораторних досліджень або оформлення супровідних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпродспоживслужба тварини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]