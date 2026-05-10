З України до Канади: «закордонний паспорт» для подорожі оформили папузі Ара

Папуга офіційно став «міжнародним мандрівником» після оформлення документів на виїзд.

Фото: Держпродспоживслужба

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні оформили дозвільні документи для виїзду до Канади папуги породи Ара зеленокрилий.

Спеціалісти провели оформлення міжнародних ветеринарних документів для птаха, який подорожуватиме разом із власником у рамках некомерційного переміщення домашніх тварин.

Перед перетином державного кордону фахівці перевірили ветеринарні документи, ідентифікацію папуги, а також відповідність ветеринарно-санітарним вимогам Канади.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що для міжнародного перевезення домашніх птахів необхідно мати ветеринарні документи, міжнародний ветеринарний сертифікат та підтвердження стану здоров’я тварини і проведених ветеринарних заходів.

Також власникам радять заздалегідь ознайомлюватися з правилами ввезення тварин у країну призначення, оскільки різні держави можуть встановлювати додаткові вимоги, зокрема щодо карантину, лабораторних досліджень або оформлення супровідних документів.

