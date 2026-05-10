  1. Общество

Из Украины в Канаду: «загранпаспорт» для путешествия оформили попугаю Ара

23:00, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Попугай официально стал «международным путешественником» после оформления документов на выезд.
Из Украины в Канаду: «загранпаспорт» для путешествия оформили попугаю Ара
Фото: Госпродпотребслужба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Юго-Восточного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе оформили разрешительные документы для выезда в Канаду попугая породы Ара зеленокрылый.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Специалисты оформили международные ветеринарные документы для птицы, которая будет путешествовать вместе с владельцем в рамках некоммерческого перемещения домашних животных.

Перед пересечением государственной границы специалисты проверили ветеринарные документы, идентификацию попугая, а также соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Канады.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что для международной перевозки домашних птиц необходимо иметь ветеринарные документы, международный ветеринарный сертификат и подтверждение состояния здоровья животного и проведенных ветеринарных мероприятий.

Также владельцам советуют заранее ознакомиться с правилами ввоза животных в страну назначения, поскольку разные государства могут устанавливать дополнительные требования, в частности относительно карантина, лабораторных исследований или оформления сопроводительных документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба животные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]