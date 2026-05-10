Из Украины в Канаду: «загранпаспорт» для путешествия оформили попугаю Ара

Попугай официально стал «международным путешественником» после оформления документов на выезд.

Специалисты Юго-Восточного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе оформили разрешительные документы для выезда в Канаду попугая породы Ара зеленокрылый.

Специалисты оформили международные ветеринарные документы для птицы, которая будет путешествовать вместе с владельцем в рамках некоммерческого перемещения домашних животных.

Перед пересечением государственной границы специалисты проверили ветеринарные документы, идентификацию попугая, а также соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Канады.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что для международной перевозки домашних птиц необходимо иметь ветеринарные документы, международный ветеринарный сертификат и подтверждение состояния здоровья животного и проведенных ветеринарных мероприятий.

Также владельцам советуют заранее ознакомиться с правилами ввоза животных в страну назначения, поскольку разные государства могут устанавливать дополнительные требования, в частности относительно карантина, лабораторных исследований или оформления сопроводительных документов.

