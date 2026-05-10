  1. Суспільство

Пенсія в Україні: кому потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію

18:23, 10 травня 2026
У ПФ назвали категорії пенсіонерів, яким потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію.
Фото: ukrinform.com
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, яким категоріям пенсіонерів потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію.

Статтею 47-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено необхідність проходити фізичну ідентифікацію пенсіонеру, який тимчасово перебуває за межами України. Виплата пенсії таким особам здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Якщо у 2025 році пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію – він виконав умови статті 47-1 зазначеного Закону, тож у 2026-му йому буде виплачуватися пенсія. Щоб забезпечити виплату пенсії у 2027 році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Особам, які виїхали з тимчасово окупованих РФ територій та проживають на території, підконтрольній Україні, починаючи з 01.01.2026 року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від РФ.

У ПФ додали, якщо в електронній пенсійній справі містяться відомості про її переведення з тимчасово окупованої території на територію, підконтрольну Україні, – щорічне проходження ідентифікації не вимагається.

У разі ж, коли органи Пенсійного фонду України не були поінформовані про зміну місця проживання, для таких осіб щорічна ідентифікація залишається обов’язковою.

