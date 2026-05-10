Пенсия в Украине: кому нужно ежегодно проходить физическую идентификацию

18:23, 10 мая 2026
В ПФ назвали категории пенсионеров, которым необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, каким категориям пенсионеров необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию.

Статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определена необходимость прохождения физической идентификации пенсионером, который временно находится за пределами Украины. Выплата пенсии таким лицам осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Если в 2025 году пенсионер прошел физическую идентификацию — он выполнил условия статьи 47-1 указанного Закона, поэтому в 2026 году ему будет выплачиваться пенсия. Чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Лицам, выехавшим с временно оккупированных РФ территорий и проживающим на территории, подконтрольной Украине, начиная с 01.01.2026 года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от РФ.

В ПФ добавили, что если в электронном пенсионном деле содержатся сведения о его переводе с временно оккупированной территории на территорию, подконтрольную Украине, — ежегодное прохождение идентификации не требуется.

В случае же, если органы Пенсионного фонда Украины не были проинформированы об изменении места жительства, для таких лиц ежегодная идентификация остается обязательной.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

