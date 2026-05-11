11 травня – яке сьогодні свято та головні події

11 травня в Україні та світі відзначають низку пам’ятних дат і тематичних подій.

11 травня в Україні та світі відзначають Всесвітній день обізнаності про его, Міжнародний тиждень коучингу, День очікування Мері Поппінс, День народження Американської академії кіномистецтв, а також Всесвітній тиждень обізнаності про сіль.

Пам’ятні події 11 травня:

У 1907 році в Києві було засновано Українське наукове товариство.

У 1914 році льотчик Петро Нестеров разом із механіком Григорієм Нелідовим здійснили переліт за маршрутом Київ — Гатчина. Вони подолали 1277 кілометрів за 7 годин 45 хвилин на літаку “Ньюпор-IV”.

У 1928 році в Нью-Йорку розпочалася перша у світі регулярна трансляція телепередач.

У 1970 році в Маріуполі відкрили першу тролейбусну лінію.

У 2014 році в Донецькій та Луганській областях відбулися псевдореферендуми щодо статусу цих регіонів.

Церковне свято 11 травня:

Православна церква 11 травня вшановує пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія.

Брати родом із міста Фессалоніки стали творцями слов’янської писемності, просвітниками та проповідниками християнської віри. Пам’ятну дату вшановують із XI століття.

Кирило та Мефодій вели аскетичне життя у монастирі. На основі грецької мови вони створили першу слов’янську абетку, а згодом переклали богослужбові книги, зокрема Святе Письмо. Також брати займалися освітою слов’ян і відкривали школи при церквах.

Іменини

11 травня День ангела відзначають Кирили.

