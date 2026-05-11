  1. Суспільство

11 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:23, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
11 травня в Україні та світі відзначають низку пам’ятних дат і тематичних подій.
11 травня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: newssky
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

11 травня в Україні та світі відзначають Всесвітній день обізнаності про его, Міжнародний тиждень коучингу, День очікування Мері Поппінс, День народження Американської академії кіномистецтв, а також Всесвітній тиждень обізнаності про сіль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пам’ятні події 11 травня:

У 1907 році в Києві було засновано Українське наукове товариство.

У 1914 році льотчик Петро Нестеров разом із механіком Григорієм Нелідовим здійснили переліт за маршрутом Київ — Гатчина. Вони подолали 1277 кілометрів за 7 годин 45 хвилин на літаку “Ньюпор-IV”.

У 1928 році в Нью-Йорку розпочалася перша у світі регулярна трансляція телепередач.

У 1970 році в Маріуполі відкрили першу тролейбусну лінію.

У 2014 році в Донецькій та Луганській областях відбулися псевдореферендуми щодо статусу цих регіонів.

Церковне свято 11 травня:

Православна церква 11 травня вшановує пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія.

Брати родом із міста Фессалоніки стали творцями слов’янської писемності, просвітниками та проповідниками християнської віри. Пам’ятну дату вшановують із XI століття.

Кирило та Мефодій вели аскетичне життя у монастирі. На основі грецької мови вони створили першу слов’янську абетку, а згодом переклали богослужбові книги, зокрема Святе Письмо. Також брати займалися освітою слов’ян і відкривали школи при церквах.

Іменини

11 травня День ангела відзначають Кирили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна яке сьогодні свято свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада з фінансової стабільності оновила кредитні пріоритети України до 2028 року

Нова Стратегія кредитування 2026 передбачає страхування воєнних ризиків та нові правила іпотеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

13 років боротьби за мантію: Велика Палата ВС скасувала рішення ВАСУ у справі звільненого судді

Велика Палата Верховного Суду передала на новий розгляд справу про звільнення суддів за «порушення присяги» у 2013 році.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]