  1. Общество

11 мая — какой сегодня праздник и главные события

09:23, 11 мая 2026
11 мая в Украине и во всем мире отмечают ряд памятных дат и тематических событий.
Фото: newssky
11 мая в Украине и мире отмечают Всемирный день осведомленности об эго, Международную неделю коучинга, День ожидания Мэри Поппинс, День рождения Американской академии кинематографических искусств, а также Всемирную неделю осведомленности о соли.

Памятные события 11 мая:

В 1907 году в Киеве было основано Украинское научное общество.

В 1914 году летчик Петр Нестеров вместе с механиком Григорием Нелидовым совершили перелет по маршруту Киев — Гатчина. Они преодолели 1277 километров за 7 часов 45 минут на самолете «Ньюпорт-IV».

В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1970 году в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.

В 2014 году в Донецкой и Луганской областях состоялись псевдореферендумы о статусе этих регионов.

Церковный праздник 11 мая:

Православная церковь 11 мая чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Братья, родом из города Салоники, стали создателями славянской письменности, просветителями и проповедниками христианской веры. Памятную дату отмечают с XI века.

Кирилл и Мефодий вели аскетическую жизнь в монастыре. На основе греческого языка они создали первый славянский алфавит, а впоследствии перевели богослужебные книги, в частности Священное Писание. Также братья занимались образованием славян и открывали школы при церквях.

Именины

11 мая День ангела отмечают Кириллы.

