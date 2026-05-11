11 мая — какой сегодня праздник и главные события

11 мая в Украине и во всем мире отмечают ряд памятных дат и тематических событий.

Фото: newssky

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 мая в Украине и мире отмечают Всемирный день осведомленности об эго, Международную неделю коучинга, День ожидания Мэри Поппинс, День рождения Американской академии кинематографических искусств, а также Всемирную неделю осведомленности о соли.

Памятные события 11 мая:

В 1907 году в Киеве было основано Украинское научное общество.

В 1914 году летчик Петр Нестеров вместе с механиком Григорием Нелидовым совершили перелет по маршруту Киев — Гатчина. Они преодолели 1277 километров за 7 часов 45 минут на самолете «Ньюпорт-IV».

В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1970 году в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.

В 2014 году в Донецкой и Луганской областях состоялись псевдореферендумы о статусе этих регионов.

Церковный праздник 11 мая:

Православная церковь 11 мая чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Братья, родом из города Салоники, стали создателями славянской письменности, просветителями и проповедниками христианской веры. Памятную дату отмечают с XI века.

Кирилл и Мефодий вели аскетическую жизнь в монастыре. На основе греческого языка они создали первый славянский алфавит, а впоследствии перевели богослужебные книги, в частности Священное Писание. Также братья занимались образованием славян и открывали школы при церквях.

Именины

11 мая День ангела отмечают Кириллы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.