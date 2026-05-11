12 травня Україну накриють шквали та сильні дощі — оголошено жовтий рівень небезпеки

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці регіонів України.

Український гідрометеорологічний центр попередив про погіршення погодних умов у вівторок, 12 травня.

За прогнозом синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі. Вдень у більшості областей Правобережної України прогнозуються грози, а місцями — шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами в Україні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики закликають громадян бути обережними під час негоди, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

