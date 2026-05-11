12 мая Украину накроют шквалы и сильные дожди — объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ряде регионов Украины.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об ухудшении погодных условий во вторник, 12 мая.

По прогнозу синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди. Днем в большинстве областей Правобережной Украины прогнозируются грозы, а местами — шквалы ветра скоростью 15–20 м/с.

В связи с опасными метеорологическими явлениями в Украине объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики призывают граждан быть осторожными во время непогоды, избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.

