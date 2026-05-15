Як отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція

Українцям нагадали, як отримати довідку про розмір пенсії.

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області оприлюднив покрокову інструкцію щодо отримання довідки про розмір пенсії.

- УВІЙДІТЬ до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки ID.GOV.UA або Дія.Підпис

- НАТИСНІТЬ у лівому боковому меню на вкладку «Запит на отримання електронних документів» в розділі «Комунікації з ПФУ»

- ОБЕРІТЬ пункт «Довідка про доходи пенсіонера»

- ЗАПОВНІТЬ усі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою

- УКАЖІТЬ період, за який необхідно сформувати доходи у довідці

- НАДАЙТЕ згоду на обробку персональних даних та НАТИСНІТЬ «Відправити до ПФУ»

- ОТРИМАЙТЕ відповідь на запит в розділі «Мої звернення».

