  1. Суспільство

Як отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція

18:28, 15 травня 2026
Українцям нагадали, як отримати довідку про розмір пенсії.
Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області оприлюднив покрокову інструкцію щодо отримання довідки про розмір пенсії.

- УВІЙДІТЬ до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки ID.GOV.UA або Дія.Підпис

- НАТИСНІТЬ у лівому боковому меню на вкладку «Запит на отримання електронних документів» в розділі «Комунікації з ПФУ»

- ОБЕРІТЬ пункт «Довідка про доходи пенсіонера»

- ЗАПОВНІТЬ усі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою

- УКАЖІТЬ період, за який необхідно сформувати доходи у довідці

- НАДАЙТЕ згоду на обробку персональних даних та НАТИСНІТЬ «Відправити до ПФУ»

- ОТРИМАЙТЕ відповідь на запит в розділі «Мої звернення».

