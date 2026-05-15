Как получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция

Украинцам напомнили, как получить справку о размере пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области обнародовало пошаговую инструкцию по получению справки о размере пенсии.

- ВОЙДИТЕ в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или Дія.Підпис

- НАЖМИТЕ в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ»

- ВЫБЕРИТЕ пункт «Справка о доходах пенсионера»

- ЗАПОЛНИТЕ все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой

- УКАЖИТЕ период, за который необходимо сформировать доходы в справке

- ПРЕДОСТАВЬТЕ согласие на обработку персональных данных и НАЖМИТЕ «Отправить в ПФУ»

- ПОЛУЧИТЕ ответ на запрос в разделе «Мои обращения».

