16 травня – яке сьогодні свято та головні події

16 травня в Україні святкують День науки, а також Всесвітній день скрипки.

У суботу, 16 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 травня в Україні святкують День науки. Припадає на третю суботу травня. Його було встановлено 1997 року, щоб підкреслити роль науки в розвитку держави та вшанувати працю вчених, дослідників і викладачів. Свято покликане нагадати, що наука є основою технологічного прогресу, освіти та економічного розвитку країни, а також підтримати престиж професії науковця.

16 травня святкують Всесвітній день скрипки. Скрипка — один із найдавніших струнних інструментів у сучасному вигляді, а її «золотим стандартом» вважаються інструменти майстрів XVII–XVIII століття, зокрема італійських скрипкових шкіл.

Також 16 травня Міжнародний день світла. Його проголосила UNESCO 2017 року, щоб підкреслити роль світла та світлових технологій у житті людини. Дата пов’язана з першою успішною демонстрацією лазера 1960 року американським фізиком Теодором Мейманом. Це відкриття стало революційним для науки і техніки.

А ще 16 травня День свободи культури. Неофіційне міжнародне свято, яке припадає на третю суботу травня. Воно виникло в межах руху за вільну культуру (Free Culture Movement) і підтримується спільнотами, що виступають за відкритий доступ до знань, мистецтва та творчості.

16 травня святкують Всесвітній день скандинавської ходьби. Міжнародна тематична подія, присвячена популяризації скандинавської ходьби як доступного та корисного виду фізичної активності. Його підтримує міжнародна спільнота, зокрема INWA International Nordic Walking Federation.

Також 16 травня День біографів. Неофіційна тематична дата, присвячена людям, які пишуть біографії, досліджують життя видатних особистостей і зберігають історичну пам’ять через оповіді про людей.

Яке сьогодні церковне свято

16 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Він виховувався в суворій чернечій традиції Тавенісійської обителі, де Пахомій запровадив перші організовані монастирські правила спільножиття. Теодор відзначався глибокою духовною дисципліною, смиренням і здатністю до управління братією, тому згодом виконував обов’язки настоятеля після смерті Пахомія.

Календар важливих подій за 16 травня

1648 рік — поблизу Жовтих Вод козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким завдало нищівної поразки армії Речі Посполитої під командуванням Стефана Потоцького, започаткувавши перебіг національно-визвольної війни;

1920 рік — канонізація Жанни д’Арк Римсько-католицькою церквою надала героїні французького народу статус святої;

1929 рік — у США відбулася перша офіційна церемонія вручення кінопремії “Оскар”, що стала новою віхою в історії світового кінематографа;

1954 рік — в табірному відділенні №3 Степового табору в Кенгірі (Казахстан) розпочалося Кенгірське повстання — масовий виступ політичних в’язнів проти радянської каральної системи;

1966 рік — влада КНР проголосила початок так званої “культурної революції” — масштабної кампанії, що кардинально змінила суспільно-політичне життя Китаю;

1975 рік — японська альпіністка Табеї Дзюнко увійшла в історію як перша жінка, яка підкорила вершину Евереста;

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення”, отримавши 280 балів за результатами телеголосування в 36 країнах;

2008 рік — Україна офіційно стала 152-м членом Світової організації торгівлі (СОТ), що відкрило нові можливості для інтеграції держави у світову економічну систему.

