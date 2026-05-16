16 мая – какой сегодня праздник и главные события

16 мая в Украине празднуют День науки, а также Всемирный день скрипки.

В субботу, 16 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 мая в Украине празднуют День науки. Выпадает на третью субботу мая. Он был установлен в 1997 году, чтобы подчеркнуть роль науки в развитии государства и почтить труд ученых, исследователей и преподавателей. Праздник призван напомнить, что наука является основой технологического прогресса, образования и экономического развития страны, а также поддерживает престиж профессии ученого.

16 мая празднуют Всемирный день скрипки. Скрипка — один из самых древних струнных инструментов в современном виде, а ее «золотым стандартом» считаются инструменты мастеров XVII–XVIII веков, в том числе итальянских скрипичных школ.

А еще 16 мая День свободы культуры. Неофициальный международный праздник, который выпадает на третью субботу мая. Оно возникло в рамках движения за свободную культуру (Free Culture Movement) и поддерживается сообществами, выступающими за открытый доступ к знаниям, искусству и творчеству.

16 мая празднуют Всемирный день скандинавской ходьбы. Международное тематическое событие посвящено популяризации скандинавской ходьбы как доступного и полезного вида физической активности. Его поддерживает международное сообщество, в частности INWA International Nordic Walking Federation.

Также 16 мая День биографов. Неофициальная тематическая дата, посвященная людям, пишут биографии, исследуют жизнь выдающихся личностей и сохраняют историческую память через рассказы о людях.

Какой сегодня церковный праздник

16 мая верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия. Он воспитывался в суровой монашеской традиции Тавенисийской обители, где Пахомий ввел первые организованные монастырские правила сообщества. Теодор отличался глубокой духовной дисциплиной, смирением и способностью к управлению братией, поэтому впоследствии исполнял обязанности настоятеля после смерти Пахомии.

Календарь важных событий за 16 мая

1648 год — близ Желтых Вод казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким нанесло сокрушительное поражение армии Речи Посполитой под командованием Стефана Потоцкого, начав ход национально-освободительной войны;

1920 год — канонизация Жанны д’Арк Римско-католической церковью придала героини французского народа статус святой;

1929 год — в США состоялась первая официальная церемония вручения кинопремии “Оскар”, ставшая новой вехой в истории мирового кинематографа;

1954 год — в лагерном отделении №3 Степного лагеря в Кенгире (Казахстан) началось Кенгирское восстание — массовое выступление политических заключенных против советской карательной системы;

1966 год — власти КНР провозгласили начало так называемой “культурной революции” — масштабной кампании, кардинально изменившей общественно-политическую жизнь Китая;

1975 год — японская альпинистка Табеи Дзюнко вошла в историю как первая женщина, покорившая вершину Эвереста;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу на песенном конкурсе “Евровидение”, получив 280 баллов по результатам телеголосования в 36 странах;

2008 год — Украина официально стала 152-м членом Всемирной торговой организации (ВТО), что открыло новые возможности для интеграции государства в мировую экономическую систему.

