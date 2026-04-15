Національний банк випустив нову монету номіналом 5 гривень: фото

Українським зброярам присвятили нову пам’ятну монету.

Національний банк України презентував нову монету. Вона присвячена працівникам оборонно-промислового комплексу.

Монету представив заступник Голови НБУ Олексій Шабан. За його словами, нині значна частина озброєння, яке використовується на фронті, виробляється в Україні, і цей показник постійно зростає. Попри складні умови — зокрема роботу під обстрілами — оборонно-промисловий комплекс демонструє здатність швидко адаптуватися до викликів та впроваджувати інноваційні рішення.

Номінал нової пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» становить 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. На аверсі зображено орнамент української вишивки, що переходить у піксель, символізуючи поєднання традицій і сучасних технологій. На реверсі — постать українського зброяра, який працює над створенням безпілотного літального апарата.

Тираж монети — до 75 тисяч штук. Придбати її можна буде вже у травні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

