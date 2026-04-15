Национальный банк выпустил новую монету номиналом 5 гривен: фото

12:02, 15 апреля 2026
Украинским оружейникам посвятили новую памятную монету.
Национальный банк Украины представил новую монету. Она посвящена работникам оборонно-промышленного комплекса.

Монету представил заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан. По его словам, сегодня значительная часть вооружения, которое используется на фронте, производится в Украине, и этот показатель постоянно растет. Несмотря на сложные условия — в частности работу под обстрелами — оборонно-промышленный комплекс демонстрирует способность быстро адаптироваться к вызовам и внедрять инновационные решения.

Номинал новой памятной монеты «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!» составляет 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображен орнамент украинской вышивки, который переходит в «пиксель», символизируя сочетание традиций и современных технологий. На реверсе — фигура украинского оружейника, работающего над созданием беспилотного летательного аппарата.

Тираж монеты — до 75 тысяч штук. Приобрести ее можно будет уже в мае в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

НБУ Украина

