На громадянина США склали протокол за керування автомобілем без належної категорії, однак суд не прийняв доводи поліції: рішення суду

Суд зазначив, що категорії прав на керування автомобілем в США і в Україні є тотожними.

Приморський районний суд міста Одеси відмовився накласти штраф на громадянина США, щодо якого склали протокол патрульні поліцейські за відсутність права на керування відповідним транспортним засобом.

Як зазначено у матеріалах справи, 22 березня 2023 року у центрі Одеси патрульні поліцейські зупинили автомобіль Tesla Model S на номерах української державної реєстрації.

Автомобілем керував громадянин США Адам Г., який надав поліцейським посвідчення водія, видане у жовтні 2022 року у штаті Нью-Йорк (США).

Втім, поліцейські вирішили, що відповідне посвідчення не надає громадянину США права на керування автомобілем на території України і склали відносно нього протокол за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Однак, Адам Г. не погодився з такими діями патрульних та оскаржив протокол в суді.

Американець зазначив, що мав при собі водійське посвідчення міжнародного зразка, яке відповідає додатку 6 до Конвенції «Про дорожній рух» від 8.11.1968. Його водійське посвідчення було видано уповноваженим органом в установленому законом порядку 21 жовтня 2022 року штатом Нью-Йорк. Саме це водійське посвідчення він і пред`явив патрульним поліцейським одразу після зупинки. Строк дії водійського посвідчення - до 23.08.2026, а отже посвідчення є чинним, шо виключає склад правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що згідно з п. 30 «Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 р. № 340, особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія та посвідчення водія іноземної держави, що не відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, але записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту, або у разі наявності посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Глава IV Конвенції «Про дорожній рух» від 08.11.1968, ратифікованої із застереженням і заявами Указом Президії ВР УРСР № 2614-VIII від 25.04.74 (Консолідована версія станом на 26.03.2006), «договаривающиеся стороны будут признавать: а) любое национальное водительское удостоверение, составленное на их национальном языке действительным на своей территории для управления автомобилем, соответствующим категории или категориям транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение, при условии, что указанное удостоверение является действительным (прим. - текст Конвенції на сайті ВРУ викладено російською мовою)».

Суд також вказав, що з матеріалів справи вбачається, що громадянин США під час керування транспортним засобом мав при собі посвідчення водія, видане уповноваженим органом 21.10.2022 штату Нью-Йорк, США. Строк дії водійського посвідчення - до 23.08.2026 (запис літерами латинського алфавіту). Зазначений в посвідченні водія клас автомобілів DJ, відповідає класу легкових автомобілів категорії «B» міжнародного стандарту.

Відтак, об`єктивна сторона правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 126 КУпАП, а саме керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, в даному випадку не доведена, оскільки Адам Г. має посвідчення водія іноземної держави (США), яке надає йому право керування відповідним транспортним засобом.

У підсумку, 21 червня 2023 року провадження у справі щодо громадянина США було закрите.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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