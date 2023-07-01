Рада збільшила штраф за найм іноземців без дозволу на роботу

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт про збільшення штрафу для компаній, які наймають іноземців без оформлення дозволу на роботу.

Фото: poland2day.com

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №4411 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, яким, збільшено штраф за незаконне працевлаштування іноземців. За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 204 Кодексу про адміністративні правопорушення та передбачити штраф для компанії в разі наявності в штаті іноземця, який працює без дозволу на роботу тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В разі якщо в компанії знайдуть нелегала, який працює без дозволу на роботу, то посадовцям компанії загрожує штраф від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На злісних порушників чекає штраф до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також передбачається запровадження адміністративної відповідальності за злісну непокору законній вимозі представника міграційної служби.

За словами авторів, посадові особи Державної міграційної служби, як і працівники Держприкордонслужби, працівники поліції, здійснюють заходи з виявлення, затримання та доставлення нелегальних мігрантів, виконують функції щодо примусового видворення таких осіб з України, часто стикаючись з проявами злісної непокори, відмови виконувати законні вимоги з боку іноземців, які нелегально перебувають в Україні. При цьому адміністративна відповідальність за злісну непокору нелегалів вимогам працівника ДМС не передбачена, у той час як за аналогічні дії відносно посадових осіб органів Держприкордонслужби, поліції та інших державних органів така відповідальність КУпАП встановлена.

Законом виправляється ця прогалина і встановлюється штраф для нелегалів за злісну непокору посадовцям міграційної служби.

Слід зазначити, що резидент Дія сіті має право наймати на роботі іноземців за спрощеною процедурою, однак вони мають проінформувати про таких працівників відповідні державні органи.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», депутати підтримали законопроєкт щодо протидії імміграції через фіктивні шлюби.

Автор: Ярослав Конощук

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