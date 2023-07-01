Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.

Джерело фото: theguardian.com

В Очаківському міськрайонному суді Миколаївської області спалахнув гучний скандал.

Суддя вказаного суду Лариса Рак звинуватила свого помічника у змові зі стороною у справі і підробці судового рішення.

Як повідомила суддя у Вищу раду правосуддя, у неї в провадженні знаходиться цивільна справа про визнання недійсним договору дарування, визнання незаконною державної реєстрації права власності, скасування реєстрації та визнання права власності.

Провадження у зазначеній справі було відкрите ще 15 лютого 2023 року. Однак через неодноразові неявки сторін Лариса Рак змогла лише провести підготовче судове засідання у березні.

Чергове судове засідання мало відбутись 14 липня. Однак у червні судді стало відомо, що до облікової статистичної карти документообігу суду «Д-3» 24 травня були внесені відомості про те, що вказана судова справа нібито вже була розглянута суддею Ларисою Рак ще 20 квітня 2023 року. Згідно з «рішенням» суду, позовні вимоги були задоволені.

Помічник судді в усній формі повідомив, що була допущена технічна помилка, а саме в базу був помилково внесений чорновий проект рішення суду у вказаній справі.

Проте, 21 червня 2023 року помічник судді все ж повідомив Ларисі Рак, що на прохання представника позивачки 23 травня ним було виготовлено текст неіснуючого в реальності «судового рішення». При цьому помічник судді викрав цифровий ключ Лариси Рак прямо з її робочого кабінету, скориставшись відсутністю судді. Після цього помічник вніс «рішення» суду від імені Лариси Рак в Єдиний реєстр судових рішень.

У подальшому, помічник судді роздрукував дві сторінки підробленого рішення суду і додав до нього третій аркуш, який взяв з іншої справи, але на якому був справжній підпис Лариси Рак.

Згодом, помічник судді передав «рішення» представнику позивачки в обмін на «винагороду».

У зв’язку з зазначеними обставинами, Лариса Рак ініціювала службове розслідування в суді, яке дійшло висновку, що помічником судді було виготовлене підроблене рішення у вказаній справі, хоча в реальності ця справа досі перебуває в провадженні судді.

23 червня Лариса Рак подала заяву у місцевий відділ поліції про втручання в її діяльності як судді, а також повідомила про події в суді Вищу раду правосуддя та Офіс Генпрокурора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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