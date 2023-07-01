Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ

Вищу раду правосуддя попросили розібратись у ситуації, що виникла у Франківському райсуді Львова.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

14:00, 1 липня 2023
Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.
Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші
Джерело фото: theguardian.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Очаківському міськрайонному суді Миколаївської області спалахнув гучний скандал.

Суддя вказаного суду Лариса Рак звинуватила свого помічника у змові зі стороною у справі і підробці судового рішення.

Як повідомила суддя у Вищу раду правосуддя, у неї в провадженні знаходиться цивільна справа про визнання недійсним договору дарування, визнання незаконною державної реєстрації права власності, скасування реєстрації та визнання права власності.

Провадження у зазначеній справі було відкрите ще 15 лютого 2023 року. Однак через неодноразові неявки сторін Лариса Рак змогла лише провести підготовче судове засідання у березні.

Чергове судове засідання мало відбутись 14 липня. Однак у червні судді стало відомо, що до облікової статистичної карти документообігу суду «Д-3» 24 травня були внесені відомості про те, що вказана судова справа нібито вже була розглянута суддею Ларисою Рак ще 20 квітня 2023 року. Згідно з «рішенням» суду, позовні вимоги були задоволені.

Помічник судді в усній формі повідомив, що була допущена технічна помилка, а саме в базу був помилково внесений чорновий проект рішення суду у вказаній справі.

Проте, 21 червня 2023 року помічник судді все ж повідомив Ларисі Рак, що на прохання представника позивачки 23 травня ним було виготовлено текст неіснуючого в реальності «судового рішення». При цьому помічник судді викрав цифровий ключ Лариси Рак прямо з її робочого кабінету, скориставшись відсутністю судді. Після цього помічник вніс «рішення» суду від імені Лариси Рак в Єдиний реєстр судових рішень.

У подальшому, помічник судді роздрукував дві сторінки підробленого рішення суду і додав до нього третій аркуш, який взяв з іншої справи, але на якому був справжній підпис Лариси Рак.

Згодом, помічник судді передав «рішення» представнику позивачки в обмін на «винагороду».

У зв’язку з зазначеними обставинами, Лариса Рак ініціювала службове розслідування в суді, яке дійшло висновку, що помічником судді було виготовлене підроблене рішення у вказаній справі, хоча в реальності ця справа досі перебуває в провадженні судді.

23 червня Лариса Рак подала заяву у місцевий відділ поліції про втручання в її діяльності як судді, а також повідомила про події в суді Вищу раду правосуддя та Офіс Генпрокурора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду