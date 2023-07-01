Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Судья рассказал, как в его суде происходит вмешательство в распределение дел

Высший совет правосудия попросили разобраться в ситуации, возникшей во Франковском райсуде Львова.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу

15:00, 1 июля 2023
Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.
Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу
Фото: poland2day.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4411 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по совершенствованию законодательства в сфере миграции, которым, в частности, увеличивается штраф за незаконное трудоустройство иностранцев. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Принятым законом внесены изменения в статью 204 Кодекса об административных правонарушениях и предусмотрен штраф для компании в случае наличия в штате иностранца, работающего без разрешения на работу от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае если в компании найдут нелегала, работающего без разрешения на работу, то должностным лицам грозит штраф от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Злостных нарушителей ожидает штраф до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также вводится административной ответственности за злостное неповиновение законному требованию представителя миграционной службы.

По словам авторов, должностные лица Государственной миграционной службы, как и работники Госпогранслужбы, работники полиции принимают меры по выявлению, задержанию и доставке нелегальных мигрантов, выполняют функции по принудительному выдворению таких лиц из Украины, часто сталкиваясь с проявлениями злостного неповиновения, отказа выполнять законные требования со стороны иностранцев, нелегально находящихся в Украине. При этом административная ответственность за злостное неповиновение нелегалов требованиям работника ГМС не предусмотрена, в то время как за аналогичные действия в отношении должностных лиц органов Госпогранслужбы, полиции и других государственных органов такая ответственность установлена.

Законом  исправляет этого пробел и установливает штраф для нелегалов за злостное неповиновение должностным лицам миграционной службы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», депутаты поддержали законопроект о противодействии иммиграции путем заключения фиктивных браков.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду