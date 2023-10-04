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Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

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Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

12:26, 4 жовтня 2023
На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.
Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів
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Як відомо, 29 вересня у Верховній Раді з’явився законопроект 10100, внесений групою народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією, яким пропонується внести зміни до КК і КПК, скасувавши «правки Лозового».

Серед іншого законопроект передбачає повернення прокурорам повноважень продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру. Зараз це повноваження належить слідчим суддям. Як зазначила співавтор законопроекту, голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, «насамперед, ухвалення законопроекту відчутно розвантажить суди».

«Окрім цього, ми приберемо ще одну поширену схему – затягування судового процесу щодо продовження строків слідства аж до спливу строків притягнення до відповідальності. Термін, на який можна продовжити строки досудового розслідування, залишиться обмеженим – що і гарантуватиме дотримання прав підозрюваних, унеможливлюючи «тримання на гачку» з боку правоохоронних органів», зазначила вона.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

Автор: Наталя Мамченко 

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