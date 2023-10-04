Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Як відомо, 29 вересня у Верховній Раді з’явився законопроект 10100, внесений групою народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією, яким пропонується внести зміни до КК і КПК, скасувавши «правки Лозового».

Серед іншого законопроект передбачає повернення прокурорам повноважень продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру. Зараз це повноваження належить слідчим суддям. Як зазначила співавтор законопроекту, голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, «насамперед, ухвалення законопроекту відчутно розвантажить суди».

«Окрім цього, ми приберемо ще одну поширену схему – затягування судового процесу щодо продовження строків слідства аж до спливу строків притягнення до відповідальності. Термін, на який можна продовжити строки досудового розслідування, залишиться обмеженим – що і гарантуватиме дотримання прав підозрюваних, унеможливлюючи «тримання на гачку» з боку правоохоронних органів», зазначила вона.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

Автор: Наталя Мамченко

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