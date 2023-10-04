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  1. В Україні

Хто з військовослужбовців має право на пенсію за вислугою років

20:20, 4 жовтня 2023
Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення.
Хто з військовослужбовців має право на пенсію за вислугою років
Джерело фото: focus.ua
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Порядок пенсійного забезпечення громадян України, які перебували на військовій службі, визначений у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Як розповіли на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center, згідно з цим Законом головними чинниками, що впливають на розмір під час призначення пенсії є посадовий оклад, оклад за військове звання, надбавка за вислугу років та ті надбавки, які мають постійний характер, зокрема премія, яка виплачується щомісячно. Порядок обчислення вислуги років визначається постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393.

Як розповіла на брифінгу у Military Media Center представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова одним із видів пенсій, що призначається військовослужбовцям є пенсія за вислугу років.   

«На пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45 річного віку. Даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ», - зазначила вона.

Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

«Важливо пам'ятати, що з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці», - сказано у повідомленні.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення.

Розраховується пенсія наступним чином:

  • за 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
  • за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1 % за кожний рік додаткової вислуги;
  • при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

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