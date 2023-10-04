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Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

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На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

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Електронний реєстр військовозобов'язаних наповнений на 90% і вже функціонує, – Федоров

12:12, 4 жовтня 2023
Наразі відкритим залишається питання сервісів на базі реєстру, зазначив міністр цифрової трансформації.
Електронний реєстр військовозобов'язаних наповнений на 90% і вже функціонує, – Федоров
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Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та наповнюється інформацією. Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту — ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", — сказав він. 

За словами Федорова, "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

Він також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії.

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