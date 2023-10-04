Електронний реєстр військовозобов'язаних наповнений на 90% і вже функціонує, – Федоров

Він також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії.

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