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  1. В Україні

У Міноборони затвердили зразок-еталон для навушників спеціальних

18:50, 4 жовтня 2023
З семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.
У Міноборони затвердили зразок-еталон для навушників спеціальних
Джерело фото: Міністерство оборони
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У Міністерстві оборони України повідомили, що затвердили зразок-еталон для навушників спеціальних.

Навушники спеціальні тестували військовослужбовці ЗСУ під час проведення військових (дослідних) випробувань. З семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

Навушники мають:

  • систему активного зниження шумів,
  • функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.

У взаємодії з ДП «Укрметртестстандарт» МОУ провело ряд технічних вимірювань і визначили кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету.

«Наступні кроки -  визначення потреб й оголошення торгів для закупівель й постачання військовослужбовцям Збройних Сил України», - сказано у повідомленні.

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