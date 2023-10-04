У Міноборони затвердили зразок-еталон для навушників спеціальних

З семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

Джерело фото: Міністерство оборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що затвердили зразок-еталон для навушників спеціальних.

Навушники спеціальні тестували військовослужбовці ЗСУ під час проведення військових (дослідних) випробувань. З семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

Навушники мають:

систему активного зниження шумів,

функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.

У взаємодії з ДП «Укрметртестстандарт» МОУ провело ряд технічних вимірювань і визначили кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету.

«Наступні кроки - визначення потреб й оголошення торгів для закупівель й постачання військовослужбовцям Збройних Сил України», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.