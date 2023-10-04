TikTok тестує платну підписку без реклами

Китайська компанія проводить тестування цієї нової послуги на англомовному ринку за межами США.

TikTok тестує нову місячну підписку, яка дозволить користувачам позбутися реклами на платформі з обміну відео, повідомляє ВВС.

Китайська компанія проводить тестування цієї нової послуги на англомовному ринку за межами США, але відмовилася коментувати, де саме.

Підписка на TikTok без реклами коштуватиме 4,99 доларів на місяць.

Зараз TikTok показує персоналізовану рекламу для всіх користувачів старше 18 років.

Сайт у галузі новин про технології Techcrunch повідомив, що тестування проводиться у невеликому масштабі, і немає впевненості, що пізніше ця платна підписка буде розгорнута в усьому світі.

YouTube і соцмережа X (раніше Twitter) є одними з сайтів, які вже пропонують платну місячну підписку за меншу кількість показаної на відповідних платформах реклами, або взагалі її відсутності для користувачів.

Раніше повідомлялося, що у TikTok відтепер можна створювати текстові публікації.

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