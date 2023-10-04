З 5 жовтня набирає чинності Закон щодо захисту речових прав на нерухомість, яка належить дітям та підопічним особам

Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не матимуть права без дозволу органу опіки та піклування видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини.

Зображення: freepik.com

У четвер, 5 жовтня, набирає чинності Закон України від 14 липня 2023 року № 3265-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам».

Як розповіли у Нотаріальній палата України, частину другу статті 177 Сімейного кодексу України викладено в наступній редакції:

«2. Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;

2) видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини;

3) вчиняти правочини щодо:

– об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина;

– відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина».

Приведено у відповідність до Сімейного кодексу України наступні нормативно-правові акти:

– частину першу статті 71 Цивільного кодексу України викладено в новій редакції;

– у статті 17 Закону «Про охорону дитинства» частину третю і шосту викладено в новій редакції та доповнено новою частиною;

– назву, частини першу-третю статті 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» викладено в новій редакції.

Також у НПУ додатково звернули увагу, що частина четверта статті 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» змін не зазнала.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.