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  1. В Україні

З 5 жовтня набирає чинності Закон щодо захисту речових прав на нерухомість, яка належить дітям та підопічним особам

21:46, 4 жовтня 2023
Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не матимуть права без дозволу органу опіки та піклування видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини.
З 5 жовтня набирає чинності Закон щодо захисту речових прав на нерухомість, яка належить дітям та підопічним особам
Зображення: freepik.com
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У четвер, 5 жовтня, набирає чинності Закон України від 14 липня 2023 року № 3265-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам».

Як розповіли у Нотаріальній палата України, частину другу статті 177 Сімейного кодексу України викладено в наступній редакції:

«2. Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування:
1) відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;
2) видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини;
3) вчиняти правочини щодо:
– об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина;
– відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина».

Приведено у відповідність до Сімейного кодексу України наступні нормативно-правові акти:

– частину першу статті 71 Цивільного кодексу України викладено в новій редакції;
– у статті 17 Закону «Про охорону дитинства» частину третю і шосту викладено в новій редакції та доповнено новою частиною;
– назву, частини першу-третю статті 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» викладено в новій редакції.

Також у НПУ додатково звернули увагу, що частина четверта статті 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» змін не зазнала.

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