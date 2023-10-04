Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко запропонував на заступника голови ВС кандидатуру Олександра Мамалуя

Стало відомо, хто претендує на заступника голови Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

  1. У світі
  2. / В Україні

Україна після вступу до Євросоюзу може отримати 186 мільярдів євро підтримки протягом семи років, — ЗМІ

14:18, 4 жовтня 2023
Розчищення шляху для членства України стало ключовим пріоритетом для лідерів ЄС після повномасштабного вторгнення рф.
Україна після вступу до Євросоюзу може отримати 186 мільярдів євро підтримки протягом семи років, — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вступ України до Євросоюзу надасть державі право отримати приблизно 186 мільярдів євро протягом семи років. Про це повідомляє Financial Times.

Моделювання впливу потенційного вступу дев'яти нових країн-членів підкреслює глибокі політичні та фінансові наслідки розширення союзу на весь континент. Розчищення шляху для членства України стало ключовим пріоритетом для лідерів ЄС після повномасштабного вторгнення рф.

Цього літа чиновники ЄС оцінили потенційні фінансові наслідки в дослідженні, з яким ознайомилося FT і в якому були використані чинні правила формування бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Вони були застосовані до розширеного блоку, що включає Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав.

За підрахунками видання, фінансові наслідки приєднання всіх дев'яти членів до наявного бюджету, відомого як багаторічний фінансовий план, становитиме 256,8 мільярда євро. Наслідки для теперішніх країн-членів включатимуть скорочення субсидій на сільське господарство приблизно на п'яту частину.

Хоча повне розширення може зайняти десятиліття або більше і призведе до значних реформ наявних бюджетних механізмів, передбачуваний масштаб необхідних змін різко порушить фінансовий баланс всередині блоку.

«Всі держави-члени повинні будуть платити більше до бюджету ЄС і отримувати менше з нього; багато країн-членів, які зараз є нетто-реципієнтами, стануть нетто-платниками (до бюджету - ред.)», - йдеться у висновку документа секретаріату Ради ЄС.

За оцінками, з дев'ятьма новими країнами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро. Це дорівнює приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн.

Вступ дев'яти країн призведе до низки «далекосяжних» коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих внесків до бюджету з боку багатших країн, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі йдеться про необхідність «перехідних періодів і захисних заходів».

Застосовуючи нинішні правила до розширеного блоку, Україна матиме право на отримання 96,5 млрд євро в межах Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років. Згідно з дослідженням, такі фінансові зміни призведуть до скорочення сільськогосподарських субсидій для теперішніх країн-членів приблизно на 20 відсотків.

Україна також отримає право на 61 млрд євро з фондів згуртованості ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах. За оцінками дослідження, разом з дев'ятьма додатковими країнами-членами, Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта більше не матимуть права на фінансування з фондів згуртованості.

Розрахунки Генерального секретаріату Ради ЄС, органу, який представляє уряди 27 країн-членів блоку, з'явилися в той час, коли ЄС зважує, чи погоджуватися на початок офіційних переговорів про вступ з Україною до кінця цього року.

Прес-секретар Ради ЄС заявив, що орган не коментує витоки інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду