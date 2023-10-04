Україна після вступу до Євросоюзу може отримати 186 мільярдів євро підтримки протягом семи років, — ЗМІ

Розчищення шляху для членства України стало ключовим пріоритетом для лідерів ЄС після повномасштабного вторгнення рф.

Вступ України до Євросоюзу надасть державі право отримати приблизно 186 мільярдів євро протягом семи років. Про це повідомляє Financial Times.

Моделювання впливу потенційного вступу дев'яти нових країн-членів підкреслює глибокі політичні та фінансові наслідки розширення союзу на весь континент. Розчищення шляху для членства України стало ключовим пріоритетом для лідерів ЄС після повномасштабного вторгнення рф.

Цього літа чиновники ЄС оцінили потенційні фінансові наслідки в дослідженні, з яким ознайомилося FT і в якому були використані чинні правила формування бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Вони були застосовані до розширеного блоку, що включає Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав.

За підрахунками видання, фінансові наслідки приєднання всіх дев'яти членів до наявного бюджету, відомого як багаторічний фінансовий план, становитиме 256,8 мільярда євро. Наслідки для теперішніх країн-членів включатимуть скорочення субсидій на сільське господарство приблизно на п'яту частину.

Хоча повне розширення може зайняти десятиліття або більше і призведе до значних реформ наявних бюджетних механізмів, передбачуваний масштаб необхідних змін різко порушить фінансовий баланс всередині блоку.

«Всі держави-члени повинні будуть платити більше до бюджету ЄС і отримувати менше з нього; багато країн-членів, які зараз є нетто-реципієнтами, стануть нетто-платниками (до бюджету - ред.)», - йдеться у висновку документа секретаріату Ради ЄС.

За оцінками, з дев'ятьма новими країнами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро. Це дорівнює приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн.

Вступ дев'яти країн призведе до низки «далекосяжних» коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих внесків до бюджету з боку багатших країн, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі йдеться про необхідність «перехідних періодів і захисних заходів».

Застосовуючи нинішні правила до розширеного блоку, Україна матиме право на отримання 96,5 млрд євро в межах Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років. Згідно з дослідженням, такі фінансові зміни призведуть до скорочення сільськогосподарських субсидій для теперішніх країн-членів приблизно на 20 відсотків.

Україна також отримає право на 61 млрд євро з фондів згуртованості ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах. За оцінками дослідження, разом з дев'ятьма додатковими країнами-членами, Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта більше не матимуть права на фінансування з фондів згуртованості.

Розрахунки Генерального секретаріату Ради ЄС, органу, який представляє уряди 27 країн-членів блоку, з'явилися в той час, коли ЄС зважує, чи погоджуватися на початок офіційних переговорів про вступ з Україною до кінця цього року.

Прес-секретар Ради ЄС заявив, що орган не коментує витоки інформації.

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