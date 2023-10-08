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Право продлевать сроки досудебного расследования после сообщения о подозрении передадут от следственных судей прокурорам

12:00, 8 октября 2023
По мнению авторов, передача полномочий от следственных судей к прокурорам разгрузит суды.
Право продлевать сроки досудебного расследования после сообщения о подозрении передадут от следственных судей прокурорам
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Как известно, 29 сентября в Верховной Раде появился законопроект 10100, внесенный группой народных депутатов во главе с Давидом Арахамией, которым предлагается внести изменения в УК и УПК, отменив «правки Лозового».

Среди прочего законопроект предусматривает возвращение прокурорам полномочий продлевать сроки досудебного расследования после уведомления о подозрении. Сейчас это полномочие принадлежит следственным судьям. Как отметила соавтор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, «прежде всего, принятие законопроекта ощутимо разгрузит суды».

«Кроме того, мы уберем еще одну распространенную схему – затягивание судебного процесса по продлению сроков следствия вплоть до истечения сроков привлечения к ответственности. Срок, на который можно продлить сроки досудебного расследования, останется ограниченным – что и будет гарантировать соблюдение прав подозреваемых, делая невозможным «содержание на крючке» со стороны правоохранительных органов», отметила она.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект ограничивает количество защитников лица на стадии досудебного расследования, а также определяется возможность проведения судебного заседания при наличии по крайней мере одного защитника у обвиняемого.

Автор: Наталя Мамченко 

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