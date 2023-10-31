Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїлю та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

Як відомо, 20 жовтня Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та інших партнерів на суму близько 105 млрд доларів США. Найбільша частка – близько 61,4 млрд передбачена для України, або пов’язана з Україною. Президент США Джо Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи у пакеті.

Однак новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Окремий законопроект про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

Народна депутатка України Олександра Устінова у соцмережах зауважила, що «схоже план – після голосування нижньою палатою окремо Ізраїлю, цей закон має пройти ще сенат. Вони додадуть туди назад Україну і проголосують одним пакетом».

Однак питання, чи може Сенат самостійно додавати чи видаляти якісь положення із законопроекту, що пройшов Палату представників.

Відповідно до процедури ухвалення законів, після ухвалення законопроекту Палатою представників він передається на розгляд Сенату. Законопроект має пройти обидва органи в однаковій формі, перш ніж він може бути представлений Президенту для підписання як закон.

Вирішення розбіжностей

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження або додаткових змін.

Палата представників має кілька варіантів. Вона може або прийняти поправки Сенату та надіслати законопроект Президенту на підпис, або відхилити зміни Сенату та вимагати подальших переговорів, або почати процес обміну пропозиціями та контр-пропозиціями.

Ці переговори з обміном пропозиціями та контр-пропозиціями можуть відбуватися на базі Палати представників, коли Палата приймає або відхиляє поправки Сенату або повний текст Сенату.

Часто призначається конференц-комітет, куди входять як члени Палати представників, так і Сенату.

Мета комітету— вирішити розбіжності між версіями законопроекту Палати представників і Сенату. Цей комітет працює над досягненням компромісу, створюючи остаточну версію законопроекту, з якою обидві палати можуть погодитися. Коли вони досягають згоди, проект повертається до Палати представників і Сенату для голосування.

Конференц-комітети також випускають звіти, в яких викладається остаточний варіант законопроекту.

Після того, як комітет оприлюднить остаточну версію, і Палата, і Сенат повинні проголосувати за ідентичний текст. Це не обов'язково відбувається одночасно, але обидві палати мають провести голосування по тому самому тексту законопроекту, щоб затвердити його як остаточний текст, який потім може бути поданий Президенту для підписання та перетворення на закон. Тобто обидва законодавчі органи мають підтвердити той самий текст закону, щоб закон набув чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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