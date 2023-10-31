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Может ли Сенат самостоятельно «добавить» Украину в пакет помощи США, если Палата представителей будет предлагать разделить поддержку для Израиля и Украины

Если Сенат изменяет текст закона, он должен вернуться в Палату представителей для согласования.

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Может ли Сенат самостоятельно «добавить» Украину в пакет помощи США, если Палата представителей будет предлагать разделить поддержку для Израиля и Украины

08:22, 31 октября 2023
Если Сенат изменяет текст закона, он должен вернуться в Палату представителей для согласования.
Может ли Сенат самостоятельно «добавить» Украину в пакет помощи США, если Палата представителей будет предлагать разделить поддержку для Израиля и Украины
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Как известно, 20 октября Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс США, предлагающий финансирование дополнительных расходов на помощь Украине, Израилю и другим партнерам на сумму около 105 млрд долларов США. Наибольшая доля – около 61,4 млрд предусмотрена для Украины, или связана с Украиной. Президент США Джо Байден призвал Конгресс проголосовать обе инициативы в пакете.

Однако новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю в отдельности. Отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.

Народный депутат Украины Александра Устинова в соцсетях отметила, что «похоже, план – после голосования нижней палатой отдельно Израиля, этот закон должен пройти еще сенат. Они добавят туда назад Украину и проголосуют одним пакетом».

Однако вопрос, может ли Сенат самостоятельно добавлять или удалять какие-либо положения из прошедшего Палату представителей законопроекта.

Согласно процедуре принятия законов после принятия законопроекта Палатой представителей он передается на рассмотрение Сената. Законопроект должен пройти оба органа в одинаковой форме, прежде чем он может быть представлен Президенту для подписания как закон.

Разрешение разногласий

Если Сенат изменяет текст закона, он должен вернуться в Палату представителей для согласования или дополнительных изменений.

Палата представителей имеет несколько вариантов. Она может либо принять поправки Сената и направить законопроект Президенту на подпись, либо отклонить изменения Сената и потребовать дальнейших переговоров, либо начать процесс обмена предложениями и контрпредложениями.

Эти переговоры с обменом предложениями и контрпредложениями могут происходить на базе Палаты представителей, когда Палата принимает или отклоняет поправки Сената или полный текст Сената.

Часто назначается конференц-комитет, в который входят как члены Палаты представителей, так и Сената.

Цель комитета – разрешить разногласия между версиями законопроекта Палаты представителей и Сената. Этот комитет работает над достижением компромисса, создавая окончательную версию законопроекта, с которым обе палаты могут согласиться. Когда они достигают согласия, проект возвращается в Палату представителей и Сенат для голосования.

Конференц-комитеты также выпускают отчеты, в которых излагается окончательный вариант законопроекта.

После того, как комитет обнародует окончательную версию, Палата и Сенат должны проголосовать за идентичный текст. Это не обязательно происходит одновременно, но обе палаты должны провести голосование по тому же тексту законопроекта, чтобы утвердить его как окончательный текст, который затем может быть подан Президенту для подписания и преобразования в закон. То есть оба законодательных органа должны подтвердить тот же текст закона, чтобы закон вступил в силу.

Автор: Наталя Мамченко

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