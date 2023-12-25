Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

Законопроект про посилення мобілізації Кабмін має внести 25 грудня, - Давид Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Уряд повинен внести законопроект про посилення мобілізації на Різдво, 25 грудня, а запит на мобілізацію 500 тисяч військових залишається в силі.

Українці за кордоном без постановки на військовий облік не зможуть видати довіреність на продаж чи дарування майна, - проект закону

Ухилянтів можуть позбавити права завіряти юридичні документи та змусять пройти повторну ідентифікацію, - член Комітету з питань нацбезпеки про законопроект.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

13:54, 25 грудня 2023
Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.
Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд
Джерело фото: dailylviv.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо судді, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК, яка за оперативною інформацією постійно перебуває на тимчасово окупованій території, в Автономній Республіці Крим, без оголошення її в міжнародний розшук відповідає приписам КПК та не може свідчити про порушення гарантій щодо заборони дискримінації. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 26 жовтня 2023 року у справі №757/46325/17-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив колишню суддю Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, за ч. 1 ст. 111 КК. Проходження конкурсу та призначення на посаду обвинуваченої мало місце у березні–грудні 2014 р.

Кримінальне провадження щодо обвинуваченої розглядалося в порядку спеціального судового розгляду з обов’язковою участю захисника і за відсутності обвинуваченої (in absentia). Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник, серед іншого, вказав, що під час здійснення кримінального провадження щодо обвинуваченої, зокрема під час досудового розслідування, не було дотримано гарантій кримінального судочинства за процедурою in absentia, оскільки обвинувачену, яка перебуває на території України, не було оголошено у міжнародний розшук. Вказане не ґрунтуються на принципі недискримінації та не узгоджуються з п. 1 ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. Касаційний кримінальний суд вважає, що під час здійснення кримінального провадження щодо обвинуваченої за процедурою in absentia були дотримані гарантії кримінального судочинства, передбачені рішеннями ЄСПЛ та КПК. Згідно з п. 20-1 розд. XI «Перехідні положення» КПК (в ред. Закону № 1355-VIII, чинному на час вчинення процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні), однією з категорій підозрюваних, окрім неповнолітнього, стосовно якої могло здійснюватися спеціальне досудове розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 111 КК, є підозрювані, стосовно яких наявні фактичні дані, що вони, зокрема, перебувають на тимчасово окупованій території.

При цьому оголошення у міждержавний розшук стосується іншої категорії підозрюваних, а саме підозрюваних, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Виходячи з міжнародно-правових актів та національного законодавства, тимчасова окупація частини території України внаслідок збройної агресії рф не змінює статусу АРК, що залишається територією суверенної держави Україна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування встановив, що за наявними фактичними даними, отриманими від СБУ, підозрювана постійно перебуває на тимчасово окупованій території – в АРК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду