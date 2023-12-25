Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

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Здійснення спеціального досудового розслідування щодо судді, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК, яка за оперативною інформацією постійно перебуває на тимчасово окупованій території, в Автономній Республіці Крим, без оголошення її в міжнародний розшук відповідає приписам КПК та не може свідчити про порушення гарантій щодо заборони дискримінації. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 26 жовтня 2023 року у справі №757/46325/17-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив колишню суддю Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, за ч. 1 ст. 111 КК. Проходження конкурсу та призначення на посаду обвинуваченої мало місце у березні–грудні 2014 р.

Кримінальне провадження щодо обвинуваченої розглядалося в порядку спеціального судового розгляду з обов’язковою участю захисника і за відсутності обвинуваченої (in absentia). Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник, серед іншого, вказав, що під час здійснення кримінального провадження щодо обвинуваченої, зокрема під час досудового розслідування, не було дотримано гарантій кримінального судочинства за процедурою in absentia, оскільки обвинувачену, яка перебуває на території України, не було оголошено у міжнародний розшук. Вказане не ґрунтуються на принципі недискримінації та не узгоджуються з п. 1 ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. Касаційний кримінальний суд вважає, що під час здійснення кримінального провадження щодо обвинуваченої за процедурою in absentia були дотримані гарантії кримінального судочинства, передбачені рішеннями ЄСПЛ та КПК. Згідно з п. 20-1 розд. XI «Перехідні положення» КПК (в ред. Закону № 1355-VIII, чинному на час вчинення процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні), однією з категорій підозрюваних, окрім неповнолітнього, стосовно якої могло здійснюватися спеціальне досудове розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 111 КК, є підозрювані, стосовно яких наявні фактичні дані, що вони, зокрема, перебувають на тимчасово окупованій території.

При цьому оголошення у міждержавний розшук стосується іншої категорії підозрюваних, а саме підозрюваних, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Виходячи з міжнародно-правових актів та національного законодавства, тимчасова окупація частини території України внаслідок збройної агресії рф не змінює статусу АРК, що залишається територією суверенної держави Україна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування встановив, що за наявними фактичними даними, отриманими від СБУ, підозрювана постійно перебуває на тимчасово окупованій території – в АРК.

Автор: Наталя Мамченко

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