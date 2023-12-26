Автомобіль перекинувся та повис на дереві: на Київщині сталася смертельна ДТП

На Білоцерківщині у аварії загинула літня жінка.

23 грудня на 129 кілометрі траси Р-04, неподалік села Троїцьке Київської області, сталася смертельна ДТП — 38-річна кермувальниця транспортного засобу «Daewoo» не врахувала дорожньої обстановки та зʼїхала на узбіччя. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«Надалі, через маневри, автомобіль перекинувся у дерева. Окрім водійки в авто перебував її 12-річний син. Кермувальниця та дитина травм не отримали. На жаль, внаслідок аварії загинула 57-річна пасажирка транспортного засобу», - пише поліція.

За фактом аварії, що спричинила смертельні наслідки, слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше ми писали, що у Києві нетверезий водій влетів у позашляховик, постраждало двоє дітей.

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