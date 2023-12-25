Українець за кордоном вирішив обміняти посвідчення водія, а може загриміти до в'язниці: що сталося

Зʼясувалося, що громадянин, який прийшов за послугою, знаходиться у розшуку.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

На днях до ДП «Документ» у Польщі звернувся громадянин України, який хотів обміняти посвідчення водія, але виявилося, що чоловік перебуває у розшуку.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, адміністратор у Києві перевірив документи про втрату водійського, які надійшли з польського підрозділу, і тоді стало відомо, що громадянин, який прийшов за послугою, у розшуку.

Він звинувачується у привласненні та розтраті майна й зловживанні службовим становищем.

Інформацію уже передали польським колегам та поліції. Чоловіка затримають.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за кордоном може бути значно важче оформити документи, бо ті українці, що не стоять на військовому обліку, будуть обмежені у правах. Також про це зазначили у Комітеті ВР з питань нацбезпеки.

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