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  1. В мире

Украинец за границей решил обменять удостоверение водителя, а может загреметь в тюрьму: что произошло

17:09, 25 декабря 2023
Выяснилось, что гражданин, который пришел за услугой, находится в розыске.
Украинец за границей решил обменять удостоверение водителя, а может загреметь в тюрьму: что произошло
Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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На днях в ГП «Документ» в Польше обратился гражданин Украины, который хотел обменять удостоверение водителя, но оказалось, что мужчина находится в розыске.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, администратор в Киеве проверил документы о потере водительского, которые поступили из польского подразделения, и тогда стало известно, что гражданин, который пришел за услугой, в розыске.

Он обвиняется в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Информацию уже передали польским коллегам и полиции. Мужчина задержат.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за границей может быть значительно труднее оформить документы, потому что те украинцы, которые не стоят на военном учете, будут ограничены в правах. Также об этом отметили в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности.

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