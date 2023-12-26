Автомобиль перевернулся и повис на дереве: в Киевской области произошло смертельное ДТП

На Белоцерковщине в аварии погибла пожилая женщина.

23 декабря на 129 километре трассы Р-04, недалеко от села Троицкое Киевской области, произошло смертельное ДТП — 38-летняя водитель транспортного средства «Daewoo» не учла дорожную обстановку и съехала на обочину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«В дальнейшем, из-за маневров, автомобиль опрокинулся в деревья. Кроме водителя в автомобиле находился ее 12-летний сын. Водитель и ребенок травм не получили. К сожалению, в результате аварии погибла 57-летняя пассажирка транспортного средства», - пишет полиция.

По факту аварии, повлекшей смертельные последствия, следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый водитель влетел во внедорожник, пострадали двое детей.

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