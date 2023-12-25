Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

Источник фото: dailylviv.com

Осуществление специального досудебного расследования в отношении судьи, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, которая по оперативной информации постоянно находится на временно оккупированной территории, в Автономной Республике Крым, без объявления ее в международный розыск отвечает предписаниям УПК и не может свидетельствовать о нарушении гарантий запрета дискриминации. Об этом отметила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 26 октября 2023 г. по делу №757/46325/17-к.

Позиции судов

Местный суд признал виновной и осудил бывшую судью Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила осуществлять «правосудие» от имени рф, по ч. 1 ст. 111 УК. Прохождение конкурса и назначение на должность обвиняемой имело место в марте-декабре 2014 г.

Уголовное производство по обвиняемой рассматривалось в порядке специального судебного разбирательства с обязательным участием защитника и при отсутствии обвиняемой (in absentia). Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. В кассационной жалобе защитник, среди прочего, указал, что во время совершения уголовного производства в отношении обвиняемой, в частности во время досудебного расследования, не были соблюдены гарантии уголовного судопроизводства по процедуре in absentia, поскольку обвиняемая, находящаяся на территории Украины, не была объявлена в международный розыск. Указанное не основывается на принципе недискриминации и не согласовывается с п. 1 ст. 1 Протокола № 12 к Конвенции.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменения определение апелляционного суда. Кассационный уголовный суд считает, что при осуществлении уголовного производства по обвиняемой по процедуре in absentia были соблюдены гарантии уголовного судопроизводства, предусмотренные решениями ЕСПЧ и УПК.

Согласно п. 20-1 разд. XI «Переходные положения» УПК (в ред. Закона № 1355-VIII, действующему на момент совершения процессуальных действий в этом уголовном производстве), одной из категорий подозреваемых, кроме несовершеннолетнего, в отношении которого могло осуществляться специальное досудебное расследование на основании определения следственного судьи производстве по преступлению, предусмотренному ст. 111 УК являются подозреваемые, в отношении которых имеются фактические данные, которые они, в частности, находятся на временно оккупированной территории.

При этом объявление в межгосударственный розыск касается другой категории подозреваемых, а именно подозреваемых, которые скрываются от следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

Исходя из международно-правовых актов и национального законодательства, временная оккупация части территории Украины вследствие вооруженной агрессии рф не изменяет статус АРК, который остается территорией суверенного государства Украины.

Следственный судья при рассмотрении ходатайства прокурора о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования установил, что по имеющимся фактическим данным, полученным от СБУ, подозреваемая постоянно находится на временно оккупированной территории – в АРК.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.