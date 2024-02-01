Верховний Суд визначив критерії розʼяснення судом прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили

Верховний Суд висловився стосовно критеріїв розʼяснення судом прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили.

Верховний Суд переглянув ухвалу суду апеляційної інстанції за касаційною скаргою Держгеонадра України у справі за позовом підприємства до Держгеонадра України про визнання незаконним та скасування наказу.

Оскаржуваною ухвалою апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву підприємства про роз’яснення судового рішення в цій справі та роз`яснив, що спеціальний дозвіл на користування надрами поновлює свою дію з дати його анулювання без прийняття додаткового рішення Держгеонадра України.

Суд апеляційної інстанції також вказав на наявність спеціального порядку поновлення документу дозвільного характеру шляхом прийняття окремого рішення про зобов`язання дозвільного органу щодо поновлення дії документу або ж поновлення спеціального дозволу за рішенням суду, який застосовується виключно у тих випадках, коли прийняте рішення про анулювання документа дозвільного характеру відбулось з підстав, які не визначені у частині сьомій статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року №2806-IV, тобто не передбачені законом. Оскільки скасування спеціального дозволу на користування надрами у цій справі відбулося з підстав, передбачених законом (на підставі рішення суду), проте в протиправний спосіб, дозвіл поновлює свою дію з моменту його анулювання та без прийняття Держгеонадра України жодних додаткових рішень про поновлення дії.

Проте з такими висновками суду апеляційної інстанції не погодився Верховний Суд, який задовольнив касаційну скаргу Держгеонадра України, скасував ухвалу про роз’яснення судового рішення та ухвалив нову постанову про відмову у задоволенні заяви позивача про роз’яснення судового рішення.

Верховний Суд, керуючись положеннями статті 254 КАС України та враховуючи існуючу судову практику з цього питання, зробив висновок, що рішення суду може бути роз`яснено у разі, якщо без такого роз`яснення його важко виконати, оскільки існує значна ймовірність неправильного його виконання внаслідок неясності резолютивної частини рішення.

Тобто, роз`яснення рішення суду – це засіб виправлення певних текстуальних недоліків (якості) резолютивної частини судового акта, який полягає у поясненні рішення суду у більш зрозумілій формі. Зрозумілість рішення полягає в тому, що його резолютивна частина для учасників спору є логічною та не допускає кілька варіантів тлумачення. Без відповідного розʼяснення виконання рішення суду може бути ускладненим або взагалі неможливим.

Проаналізувавши постанову апеляційного адміністративного суду у взаємозв`язку з мотивами поданої позивачем заяви про її роз`яснення, Суд дійшов висновку, що доводи позивача не стосувалися питання незрозумілості/неясності цієї постанови суду, а стосувалися, насамперед незгоди позивача з результатом її виконання з боку відповідача. Головним чином суть поданої заяви зводиться до необхідності вказати Держгеонадра, які дії необхідно вжити задля повного вирішення питань, що пов`язані з цим судовим спором та поновленням прав позивача, шляхом нового судового розгляду та дослідження етапів, пов`язаних з внутрішньою організацією роботи Держгеонадра України.

У цьому аспекті Верховний Суд звернув увагу на висновки, що сформульовані у рішенні ЄСПЛ у справі «BALAN v. The Republic of Moldova №2» (заява №49016/10), яке, головним чином, стосується встановлення правомірності роз`яснення судового рішення. Розглядаючи цю справу, ЄСПЛ зазначив, що національні суди зобов`язані не допускати порушення принципу правової визначеності під час розгляду заяви про роз`яснення судового рішення. У цьому рішення вказано, що роз`яснення рішення, яке в результаті фактично змінює спосіб його виконання, виходить за межі звичайного тлумачення чи виправлення канцелярських або судових помилок, що має наслідки, несумісні з принципом юридичної визначеності, гарантовані статтею 6 Конвенції.

Крім того, Верховний Суд врахував, що представник позивача вже раніше звертався до суду першої інстанції із заявою в порядку статті 383 КАС України, в якій просив, зокрема, визнати протиправним направлення листа Держгеонадра України на адресу ДНВП «Геоінформ України»; зобов`язати Держгеонадра України поновити дію спеціального дозволу; зобов`язати Держгеонадра України проінформувати ДНВП «Геоінформ України» про необхідність внесення змін до стану дії спеціального дозволу в хронологічному порядку, зазначивши останнім пунктом: ознака дії дозволу дійсний; назва скасовано наказ; примітка постанова апеляційного адміністративного суду; зобов`язати Держгеонадра України звернутись до державного реєстратора з метою внесення запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про дійсність спеціального дозволу.

Ухвалою суду першої інстанції вже було надано оцінку діям відповідача, вчиненим на виконання постанови апеляційного адміністративного суду, й ухвалено за результатами розгляду цієї заяви рішення про відмову в її задоволенні.

У контексті наведеного вище, Суд взяв до уваги те, що судом першої інстанції встановлено факт належного виконання судового рішення, за роз`ясненням якого звернувся позивач, а також враховуючи те, що мотиви вказаної заяви стосуються насамперед роз`яснення порядку та способу виконання рішення суду, шляхом використання механізму, визначеного статтею 254 КАС України, зробив висновок про те, що у суду апеляційної інстанції були відсутні передбачені процесуальним законом підстави для задоволення заяви підприємства про роз`яснення постанови апеляційного адміністративного суду, у зв`язку з чим скасував оскаржувану ухвалу та відмовив у роз`ясненні цього судового рішення.

У цій справі Верховний Суд, враховуючи імперативні положення статті 254 КАС України, визначив критерії встановлення судом можливості прийняття до розгляду заяви про роз`яснення відповідного судового рішення, а саме:

заява про роз`яснення судового рішення має бути подана особою, щодо якої воно ухвалене, або особою, якою буде здійснюватися його примусове виконання;

судове рішення має підлягати виконанню, але на момент подання відповідної заяви має бути ще не виконане;

заявником має бути доведено, що зміст резолютивної частини судового рішення є незрозумілим (об’єктивно ускладнює або робить неможливим виконання такого рішення).

Постанова Верховного Суду від 20 грудня 2023 року у справі №400/2839/22 (адміністративне провадження № К/990/26995/23).

Автор: Наталя Мамченко

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