Податкова буде комунікувати з платниками податків онлайн

Верховна Рада ухвалить закон, який передбачає онлайн комунікацію із Податковою, а також скасування відповідальності за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати.

Верховна Рада готується ухвалити в цілому законопроект N9662 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків. Відповідну рекомендацію надав Комітет з питань податкової політики.

Наразі фінальний текст законопроекту невідомий, втім, як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, враховані пропозиції та поправки до другого читання спрямовані на наступне.

Зокрема, це унормування питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення (прийняття рішення сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій є обов’язковим).

Також пропонується скасувати відповідальність за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати.

Передбачене розширення випадків взаємодії платника податків з контролюючим органом у режимі відеоконференції (крім розгляду матеріалів скарг та перевірок на процедури взаємного узгодження).

Законопроект спрямований і на те, аби вирішити питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств.

Також пропонується:

скорочення термінів бюджетного відшкодування;

осучаснити порядок залучення товарних бірж до продажу майна, що перебуває у податковій заставі;

надати можливість врахування прохання платника податків про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, реєстрації платником податку на додану вартість та єдиного податку не лише при державній реєстрації нової юридичної особи, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише тридцять днів з дня вручення ППР та інше.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.