Налоговая будет общаться с налогоплательщиками онлайн

Верховная Рада примет закон, предусматривающий онлайн коммуникацию с Налоговой, а также отмену ответственности за ошибочное указание налогоплательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате.

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект N9662 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию онлайн коммуникации с налогоплательщиками. Соответствующую рекомендацию предоставил Комитет по налоговой политике.

Пока финальный текст законопроекта неизвестен, впрочем, как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, учтенные предложения и поправки ко второму чтению направлены на следующее.

В частности, это нормирование вопроса установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, относительно которых принято решение об обязательной эвакуации населения (принятие решения сельских, поселковых, городских советов, военных администраций и военно- гражданских администраций является обязательным).

Также предлагается отменить ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при своевременной уплате.

Предусмотрено расширение случаев взаимодействия налогоплательщика с контролирующим органом в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения жалоб и проверок на процедуры взаимного согласования).

Законопроект направлен и на то, чтобы решить вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ.

Также предлагается:

сокращение сроков бюджетного возмещения;

осовременить порядок привлечения товарных бирж к продаже имущества, находящегося в налоговом залоге;

предоставить возможность учета просьбы налогоплательщика о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, регистрации налогоплательщиком на добавленную стоимость и единого налога не только при государственной регистрации нового юридического лица, но и при подаче заявления о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице;

отменить ограничение для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только тридцать дней со дня вручения НУР и другое.

Автор: Наталья Мамченко

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