Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

Колегія ВККС № 3, джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів у травні завершила співбесіди з кандидатами на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору 2017 року та підбила підсумки конкурсу на 560 вакантних посад суддів, який було оголошено новим складом Комісії 14 вересня 2023 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в цілому співбесіди з колегіями ВККС пройшли 426 кандидатів. 390 кандидатів отримали від колегій Комісії рекомендації для призначення на посади суддів, однак 36 кандидатам (8,3% від загальної кількості кандидатів, що обрали посади суддів під час конкурсу 2023 року) колегії з тих чи інших причин відмовили у надані рекомендацій.

Загалом співбесіди з кандидатами проводили чотири колегії ВККС:

Колегія № 1 – члени ВККС Ярослав Дух, Надія Кобецька, Галина Шевчук

Колегія № 2 – члени ВККС Людмила Волкова, Роман Кидисюк, Руслан Сидорович

Колегія № 3 – члени ВККС Олексій Омельян, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш

Колегія № 4 – члени ВККС Віталій Гацелюк, Олег Коліуш, Руслан Мельник

Помітно, що різні колегії ВККС проводили співбесіди з кандидатами дещо по-різному, зі своїми особливостями, відтак і кількість кандидатів, які зазнали невдачі під час проходження співбесід з різними колегіями, є різною.

«Абсолютним чемпіоном» щодо кількості відмов кандидатам стала колегія ВККС № 3 (члени ВККС Олексій Омельян, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш), яка відмовила у наданні рекомендацій 15 кандидатам на посади суддів.

Відповідно, «найліберальнішою» стала колегія ВККС № 4 (члени ВККС Віталій Гацелюк, Олег Коліуш, Руслан Мельник), яка відмовила у наданні рекомендацій 5 кандидатам на посади суддів.

Кількість відмов кандидатам на посади суддів розподілилася наступним чином:

В чому причина суттєвої розбіжності у кількості відмов кандидатам, наразі сказати непросто.

Однак під час співбесід все ж було помітно, що деяким нюансам різні колегії ВККС надавали різну інтерпретацію.

Наприклад, якщо одні колегії звертали серйозну увагу на факти, коли в останні роки деякі кандидати з тих чи інших причин взагалі не здійснювали діяльності у сфері права, то інші колегії досить спокійно сприймали факти, коли той чи інший кандидат ніде не працює з 2022 року або навіть з більш раннього часу.

В цілому ж у певній мірі повторилася історія з атестацію прокурорів прокуратур різного рівня, яка масштабно проводилася у 2019-2021 роках.

Тоді, як детально розповідала «Судово-юридична газета», спостерігалася дуже суттєва різниця у кількості прокурорів, яких та чи інша кадрова комісія визнала такими, що не відповідають своїм посадам.

Під час атестації прокурорів у 2019-2021 роках іноді ситуація доходила до відвертого абсурду – поки одні кадрові комісії ледь не десятками визнавали прокурорів такими, що не відповідають займаним посадам, в той же час інші кадрові комісії навпаки, надавали позитивні висновки практично всім прокурорам, які проходили з ними співбесіди.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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