Как коллегии ВККС отказывали кандидатам на должности судей в предоставлении им рекомендаций: статистика

Не исключено, что коллегии ВККС во время собеседований с кандидатами на должности судей местных судов несколько по-разному оценивали некоторые факты и обстоятельства.

Коллегия ВККС № 3, источник фото - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей в мае завершила собеседования с кандидатами на должности судей местных судов из числа участников отбора 2017 года и подвела итоги конкурса на 560 вакантных должностей судей, который был объявлен новым составом Комиссии 14 сентября 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в общей сложности собеседования с коллегиями ВККС прошли 426 кандидатов.

390 кандидатов получили от коллегий Комиссии рекомендации для назначения на должности судей, однако 36 кандидатам (8,3% от общего числа кандидатов, выбравших должности судей во время конкурса 2023 года) коллегии по тем или иным причинам отказали в предоставлении рекомендаций.

В общей сложности собеседования с кандидатами проводили четыре коллегии ВККС:

Коллегия №1 – члены ВККС Ярослав Дух, Надежда Кобецкая, Галина Шевчук

Коллегия №2 – члены ВККС Людмила Волкова, Роман Кидисюк, Руслан Сидорович

Коллегия №3 – члены ВККС Алексей Омельян, Андрей Пасечник, Роман Сабодаш

Коллегия №4 – члены ВККС Виталий Гацелюк, Олег Колиуш, Руслан Мельник

Заметно, что разные коллегии ВККС проводили собеседования с кандидатами несколько по-разному, со своими особенностями, поэтому и количество кандидатов, потерпевших неудачу во время прохождения собеседований с разными коллегиями, разное.

Количество отказов кандидатам на должности судей распределилось следующим образом:

В чем причина существенного расхождения в количестве отказов кандидатам, пока сказать непросто.

Однако во время собеседований все же было заметно, что некоторым нюансам разные коллегии ВККС предоставляли различную интерпретацию.

Например, если одни коллегии обращали серьезное внимание на факты, когда в последние годы некоторые кандидаты по тем или иным причинам вообще не осуществляли деятельность в сфере права, то другие коллегии достаточно спокойно воспринимали факты, когда тот или иной кандидат нигде не работает с 2022 года или даже с более раннего времени.

В целом же в определенной степени повторилась история аттестации прокуроров прокуратур разного уровня, которая масштабно проводилась в 2019-2021 годах.

Тогда, как подробно рассказывала «Судебно-юридическая газета», наблюдалась очень существенная разница в количестве прокуроров, которых та или иная кадровая комиссия признала не соответствующими занимаемым должностям.

Во время аттестации прокуроров в 2019-2021 годах иногда ситуация доходила до откровенного абсурда – пока одни кадровые комиссии чуть ли не десятками признавали прокуроров не соответствующими занимаемым должностям, в то же время другие кадровые комиссии наоборот, предоставляли положительные выводы практически всем прокурорам, которые проходили с ними собеседования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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