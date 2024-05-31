Польша предлагает подготовить подразделение из военнообязанных украинцев, которые там проживают

Польша предлагает обучать военнообязанных украинцев на своей территории.

Источник фото: PAP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша пока не рассматривает возможность высылки своих инструкторов в Украину. Вместо этого он предлагает создать подразделение из военнообязанных украинцев, проживающих в Польше. Согласно информации PAP, он об этом он заявил во время общения с журналистами в Праге.

Сикорский отметил, что Польша рассмотрела запрос Украины о возможности отправки своих инструкторов для подготовки украинских военных прямо на их территорию. Однако решила, что более безопасно и эффективно будет тренировать украинское подразделение в Польше.

«Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и более эффективно тренировать в Польше украинское подразделение, сформированное из украинцев в Польше, которые подлежат мобилизации в украинскую армию, и это был бы более эффективный способ помочь Украине», - сказал Сикорский.

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