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Убийство ветерана АТО в Киеве: исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы

21:44, 31 мая 2024
Злоумышленники удерживали ветерана АТО в квартире, пытали, а затем убили его в поле, а тело спрятали в водосточной трубе.
Убийство ветерана АТО в Киеве: исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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На Киевщине судили пятерых исполнителей преступления за незаконное лишение свободы и умышленное убийство с особым жестоким способом ветерана АТО, которое произошло в марте 2021 года. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно обвинительному приговору, поддержанному прокурором Киевской городской прокуратуры, обвиняемые удерживали потерпевшего в квартире на Печерске, где мучили его. Следующей стадией был вывоз его в поле и совершение убийства, после чего тело скрыли в водосточной трубе.

Во время судебного процесса обвиняемые признали свою вину лишь частично, пытаясь менять версии событий. Однако суд принял решение приговорить исполнителя главного преступления к 15 годам лишения свободы, а его сообщников - к срокам от 5 до 13 лет за участие в преступлении.

До вступления приговора в законную силу, суд оставил четырех обвиняемых под стражей, тогда как один из них остался под домашним арестом.

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