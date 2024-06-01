Почувствовала нарушение зрения и речи: в Черкассах женщина заболела ботулизмом после того, как поела тушенки

56-летняя женщина находится в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести.

Жительница Черкасс заболела ботулизмом после того, как поела тушенку из свинины домашнего приготовления. Об этом рассказали в Черкасском областном ЦКПБ.

Симптомы отравления у женщины возникли почти сразу: расстройства зрения, диспепсические явления, головные боли, головокружение. К семейному врачу пациентка обратилась 30 мая. Там, после сбора эпиданамнеза, ей установили предварительный диагноз «ботулизм».

56-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас она находится на лечении в состоянии средней тяжести. Пострадавшей введен противоботулинический иммуноглобулин.

В Черкасской области это уже пятый с начала года случай заболевания ботулизмом.

Напомним, что житель Броварского района Киевской области приобрел в интернете вяленую рыбу и попал в больницу с ботулизмом.

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