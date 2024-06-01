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Відчула порушення зору та мовлення: у Черкасах жінка захворіла на ботулізм після того, як поїла тушонки

07:54, 1 червня 2024
56-річна жінка перебуває у реанімаційному відділенні у стані середньої важкості.
Відчула порушення зору та мовлення: у Черкасах жінка захворіла на ботулізм після того, як поїла тушонки
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Жителька Черкас захворіла на ботулізм після того, як поїла тушонку зі свинини домашнього приготування. Про це розповіли у Черкаському обласному ЦКПХ.

Симптоми отруєння у жінки виникли майже одразу: розлади зору, диспепсичні явища, головний біль, запаморочення. До сімейного лікаря пацієнтка звернулася 30 травня. Там, після збору епіданамнезу, їй встановили попередній діагноз «ботулізм».

56-річну жінку госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз вона перебуває на лікуванні у стані середньої важкості. Потерпілій введено протиботулінічний імуноглобулін.

У Черкаській області це вже п’ятий з початку року випадок захворювання на ботулізм.

Нагадаємо, щожитель Броварського району Київської області придбав у інтернеті в'яленої риби і потрапив до лікарні з ботулізмом. 

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