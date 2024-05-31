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Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець злочину отримав 15 років в’язниці

21:44, 31 травня 2024
Зловмисники утримували ветерана АТО в квартирі, мордували, а потім вбили його у полі, а тіло сховали у водостічній трубі.
Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець злочину отримав 15 років в’язниці
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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На Київщині судили п’ятьох виконавців злочину за незаконне позбавлення волі та умисне вбивство з особливим жорстоким способом ветерана АТО, що сталося у березні 2021 року. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з обвинувальним вироком, підтриманим прокурором Київської міської прокуратури, обвинувачені утримували потерпілого в квартирі на Печерську, де мордували його. Наступною стадією було вивезення його в поле та скоєння убивства, після чого тіло приховали у водостічній трубі.

Під час судового процесу обвинувачені визнали свою провину лише частково, намагаючись змінювати версії подій. Проте суд прийняв рішення засудити виконавця головного злочину до 15 років позбавлення волі, а його спільників - до строків від 5 до 13 років за участь у злочині.

До набрання вироку законною силою, суд залишив чотирьох обвинувачених під вартою, тоді як один з них залишився під домашнім арештом.

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