Польща пропонує підготувати підрозділ з військовозобов’язаних українців, які там проживають

Польща пропонує навчати військовозобов’язаних українців на своїй території.

Джерело фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща наразі не розглядає можливість висилки своїх інструкторів в Україну. Замість цього він пропонує створити підрозділ з військовозобов’язаних українців, які проживають у Польщі. Згідно з інформацією PAP, він про це він заявив під час спілкування з журналістами у Празі.

Сікорський зазначив, що Польща розглянула запит України щодо можливості відправлення своїх інструкторів для підготовки українських військових прямо на їхню територію. Однак вирішила, що більш безпечно та ефективно буде тренувати український підрозділ в Польщі.

«Ми дійшли висновку, що буде безпечніше та більш ефективно тренувати у Польщі український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають мобілізації до українського війська, і це був би більш ефективний спосіб допомогти Україні», – сказав Сікорський.

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