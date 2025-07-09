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Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

16:00, 9 липня 2025
Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.
Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з нацбезпеки схвалив до прийняття за основу законопроект 13347 про підготовку громадян до національного спротиву.

Серед інших новел, відстрочку від призову під час мобілізації пропонується надавати тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу, прибравши норми про базову загальновійськову підготовку.

Так, законопроектом пропонується скасувати базову загальновійськову підготовку шляхом виключення статей 9, 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Натомість, запроваджується підготовка здобувачів освіти до нацспротиву.

При цьому, якщо наразі проходження базової загальновійськової підготовки у вишах передбачає низку правових наслідків, то автори законопроекту не пропонують встановити їх після проходження здобувачами освіти підготовки до нацспротиву у вишах.

Так, згідно з чинною нормою Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Законопроектом же пропонується надавати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тільки тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу.

Також відповідно до законопроекту, проходження здобувачами освіти підготовки до національного спротиву як виду підготовки громадян до військової служби, не звільнятиме чоловіків від подальшого направлення для проходження базової військової служби.

Тобто, підготовка студентів та інших здобувачів освіти до нацспротиву в закладах фахової передвищої і вищої освіти не буде зараховуватися їм як проходження базової військової служби.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Ірина Фріз зауважила, що даний законопроект передбачає скасування базової загальновійськової підготовки, яка мала б розпочатись з 1 вересня цього року, та фактичне повернення до строкової служби, яку рік тому скасував президент Володимир Зеленський.

Ключові зміни, за її словами, полягають у нормах, якими повертається строкова служба.

Крім того, додатковою підставою для відрахування здобувачів із закладу освіти пропонується визначити неуспішне складання підсумкового контролю або відмову здобувача освіти від вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала цей законопроект. Зокрема, ним також пропонується увести в дію обов’язок пройти військову службу для кандидатів у прокурори і на посади держслужби.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект військова служба

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